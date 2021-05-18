متى تنتهي فترة الإبعاد لمن خرج ولم يعد؟.. «الجوازات» توضح

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد يمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة ٣ سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، ويتم احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المقيمين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «مقيم خرج ولم يعد من تاريخ ٢٧-٦-٢٠١٩ متي تاريخ انتهاء فترة الابعاد وهل تحسب فترة الإبعاد من بداية تاريخ الخروج من المملكة أم من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة؟».

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