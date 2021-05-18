اخبار السعوديه

متى تنتهي فترة الإبعاد لمن خرج ولم يعد؟.. «الجوازات» توضح

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - ردًا على استفسارات المستفيدين..

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد يمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات.  

وأكدت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة ٣ سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، ويتم احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المقيمين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «مقيم خرج ولم يعد من تاريخ ٢٧-٦-٢٠١٩ متي تاريخ انتهاء فترة الابعاد وهل تحسب فترة الإبعاد من بداية تاريخ الخروج من المملكة أم من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة؟».  

اقرأ أيضًا: 
الجوازات السعودية: تجديد الوثيقة متاح لمدة 10 سنوات «اختياريًّا»
نائب مدير «الجوازات» يتفقد استعدادات مطار الملك خالد لرفع تعليق السفر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا