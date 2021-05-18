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جامعة الملك خالد تستعد للفصل الصيفي وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي

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شكرا لقرائتكم جامعة الملك خالد تستعد للفصل الصيفي وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

جامعة الملك خالد تستعد للفصل الصيفي وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواصلة استعداداتها لبداية الفصل الصيفي 1442هـ.

فتح بوابة الحذف والإضافة

وأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني إلى أنه تم فتح بوابة الحذف والإضافة للطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لإجراء التعديلات المطلوبة على الجداول وفق المواعيد التي أعلنتها العمادة على الرابط: (اضغط هنا).

استقبال طلبات التحويل الداخلي

وفي سياق متصل تواصل العمادة استقبال طلبات التحويل الداخلي من خلال البوابة الإلكترونية حتى يوم غد الأربعاء 7 شوال وسيتم إجراء المفاضلة الإلكترونية وإعلان النتائج يوم بعد غد الخميس 8 شوال.

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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