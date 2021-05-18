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ارتفاع سعر خام برنت في التعاملات الآجلة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

ارتفاع سعر خام برنت في التعاملات الآجلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار النفط، حالة من الانتعاش في التعاملات والعقود الآجلة صباح اليوم الثلاثاء.

سعر خام برنت

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.43 %، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 69.89 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

خام غرب تكساس

كما صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.53 % ما يعادل 0.35 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.62 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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