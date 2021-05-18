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شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 197 ريالاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18
وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 131.45 ريال (35.05 دولار)
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 197 ريالاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 18 مايو/أيار 2021، مع تحسن أسعار المعدن النفيس عالمياً.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 225.34 ريال (60.09 دولار).
الذهب عيار 21
كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلا 197.17 ريال (52.58 دولار).
وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 169 ريالا (45.07 دولار).
وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 131.45 ريال (35.05 دولار)
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