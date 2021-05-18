ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 197 ريالاً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 18 مايو/أيار 2021، مع تحسن أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 225.34 ريال (60.09 دولار).

الذهب عيار 21

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلا 197.17 ريال (52.58 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 169 ريالا (45.07 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 131.45 ريال (35.05 دولار)

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