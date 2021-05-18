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مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

مدير جوازات حائل يتفقد سير العمل في مطار حائل الدولي

متابعات الخليج 365 - واس

تفقَّد مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد نافع بن فهد الحربي، جوازات مطار حائل الدولي، ووقف على الجهود التي يبذلها منسوبو ومنسوبات الجوازات في المطار للمسافرين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتنظيم التباعد بين المسافرين في المنطقة المخصصة للجوازات.

إنهاء إجراءات سفر المواطنين

وأكد العميد الحربي، أن عملية إنهاء إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، جرت بكل يسر وسهولة، حيث تم التأكد من جميع المتطلبات المعلنة، والتحقق من شروط السفر آليًا.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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