شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح مميزات خدمة التفويض الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، مميزات خدمة التفويض الإلكتروني.

وذكرت الجوازات أن الخدمة تمكنك من تفويض شخص آخر لإصدار أو تجديد جواز السفر الخاص بك أو لأحد أفراد أسرتك، وإصدار تصاريح السفر للتابعين، واستلام الوثائق

وأشارت الجوازات إلى خطوات التفويض الإلكتروني والتي جاءت كالآتي: الدخول على أبشر، اختر خدماتي، اختر إدارة التفاويض، اختر تفويض مراجعة قطاع، اكتب معلومات المفوض له اكتب رمز التحقق بعد وصوله على جوالك.