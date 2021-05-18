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عبدالرحمن بن مساعد ردا على وزير خارجية لبنان: نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بعدما قال عن السعوديين بأنهم بدو معتقداً أنه يسيء لهم خلال تصريحات في برنامج تليفزيوني .

وقال الأمير عبدالرحمن "شربل وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا:هؤلاء البدو! نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى"

وأضاف الأمير عبدالرحمن قائلاً : "استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على لسانك. تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت وأنت الكذوب!"

وتابع : "شربل وهبة : وزير الخارجية و ( المغتربين)..هل ما صرحت به يصب في مصلحة المغتربين يا وزيرهم؟!" .

وأردف الأمير رده بمقطع من أوبريت الجنادرية وعلق عليه : "بدون تحية ل شربل وهبة ومن هم على شاكلته".

واختتم تغريداته قائلاً : "استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها أصبحت تُستضاف في البرامج..!".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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