شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في إيطاليا: غير مسموح بالدخول لغرض السياحة حاليًّا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روما (صدى):

أوضحت سفارة المملكة لدى إيطاليا، أن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من السعودية لغرض السياحة في الوقت الراهن.

وذكرت السفارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه في حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

ويذكر أن وزارة الصحة الإيطالية، سجلت الأحد الماضي، أقل من 100 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” لأول مرة منذ 23 أكتوبر 2020.