طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًاعلى عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.