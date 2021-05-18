رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططين بحي لبن في غرب الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع الايقاف المؤقت عن أجزاء من مخططي (2351/6 و2351/7) بحي لبن غرب الرياض، والسماح بالتصرُّف بها، بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيًا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق.

وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنَّ ذلك يأتي استمرارًا لدعم أعمال التطوير بمدينة الرياض بما يواكب مستهدفاتها الاستراتيجية.

وأشارت إلى أنَّها ستستقبل استفسارات المستفيدين وأصحاب الأراضي في المخططين بالتواصل مع مركز الاتصال الموحَّد على الرقم 8001240800 الذي يعمل من الأحد إلى الخميس، من 8 صباحًا حتى 8 مساءً.