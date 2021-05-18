متى نشهد أطول نهار وأقصر ليالي السنة؟.. الزعاق يجيب

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد خمسة وثلاثين يوماً تقريباً، سنعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة على الإطلاق.

وأشار الزعاق –عبر تويتر- إلى أن النهار –حاليا- مازال يأخذ من الليل، فالشمس تعامدت على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، في طريقها لمدار السرطان.

وأضاف أن تعامد الشمس على مدار السرطان يعنى أطول نهار بالسنة، وتعامدها على مدار الجدي يعنى أطول ليالي السنة، وخط الاستواء يعني تساوي النهار مع الليل

بعد خمس وثلاثين يوماً تقريباً :

سنعيش أطول نهر وأقصر ليالي السنة على الإطلاق ، فمازال النهار يأخذ من الليل

فالشمس تعامدت على #سلطنة_عمان #اليمن وجنوب #السعودية بطريقها لمدار السرطان

pic.twitter.com/GSSIeVMRD8 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 17, 2021

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