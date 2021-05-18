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متى نشهد أطول نهار وأقصر ليالي السنة؟.. الزعاق يجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أوضح أنان الشمس في طريقها لمدار السرطان..

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد خمسة وثلاثين يوماً تقريباً، سنعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة على الإطلاق.

وأشار الزعاق –عبر تويتر- إلى أن النهار –حاليا- مازال يأخذ من الليل، فالشمس تعامدت على  سلطنة عمان واليمن وجنوب ، في طريقها لمدار السرطان.

وأضاف أن تعامد الشمس على مدار السرطان يعنى أطول نهار بالسنة، وتعامدها على مدار الجدي يعنى أطول ليالي السنة، وخط الاستواء يعني تساوي النهار مع الليل

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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