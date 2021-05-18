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«الضمان الصحي» يوضح موقف المحصن المتعافي الأقل من 18 سنة من تأمين السفر

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على استفسارات المستفيدين..

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن المواطنين الأقل من 18 سنة المتعافين من لا يلزمهم تأمين السفر الخاص بكورونا بشرط أن يكون تعافيهم خلال فترة أقل من 6 أشهر وموثق في تطبيق توكلنا.

وذكر الضمان الصحي –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «لا يلزم لهم التأمين، حسب بيان وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة ان يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)».

وقال المواطن إن أحد أبنائه عمره أقل من 18 عامًا، وهو محصن متعافي في تطبيق توكلنا، فهل يلزمه تأمين كورونا عند السفر؟.

يُذكر أن تأمين السفر الخاص بكورنا مدته 30 يومًا، وهو الزامي لمن هم دون 18 سنة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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