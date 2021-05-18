الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق خلال ساعات

وجّه مركز الأرصاد الوطني، تنبيهًا، بسحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي نجران وعسير، خلال الساعات القادمة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن الحالة الجوية على منطقة نجران تشمل «بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة» وتبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الحالة الجوية على عسير تشمل «النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل» وتبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الدائر، الريث، فيفا، هروب، بمنطقة جازان، تتأثر بأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، بدءًا من الثانية عشرة ظهر اليوم وحتى السابعة مساء.

اقرأ أيضًا:

«طقس الثلاثاء».. مركز الأرصاد يتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًّا