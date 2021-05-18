حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة مايو

أعلن برنامج حساب المواطن، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الاستحقاق للدفعة الـ42 من البرنامج.

وذكر حساب المواطن –عبر تويتر- أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 «مايو 2021م»، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي:

كان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، أنه تم إيداع (1.9) مليار ريال لـ(10.4) ملايين مستفيد وتابع، شملهم الدعم في البرنامج للدفعة 42 (مايو 2021).

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