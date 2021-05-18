بالفيديو.. استشارية أمراض معدية: انخفاض إصابات كورونا بالمملكة مؤشر إيجابي لوعي المجتمع

قالت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، إن استمرار انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال هذه الأيام هو مؤشر إيجابي لوعي المجتمع.

وأوضحت الدكتورة حوراء خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" أن انخفاض الحالات يرجع أيضًا إلى التزام المجتمع خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، لافتة إلى أن المؤشر حاليًا يعطي طاقة إيجابية نظرًا للاستقرار نوعا ما في منحى الإصابات التي هى دون الألف.

وأضافت أن زيادة الحالات الحرجة والوفيات يرجع إلى أن الفيروس يستهدف فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والمصابين بأمراض السمنة. موضحًا أنهم الأكثر عرضة لدخول العنايات الحرجة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالاً كبيراً على أخذ اللقاح، وذلك بعد القرارات التي أصدرتها وزارة العمل والتي نصت على منع أي موظف من دخول أي منشأة قبل أن يأخذ اللقاح، أو أن يعمل مسحة كل أسبوع.

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ«24» الماضية تضمنت تسجيل 886 حالة مؤكدة وتعافي1127 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7892 حالة منها 1377 حالة حرجة.

‏وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن «الجائحة لا تزال قائمة».

وسجلت منطقة الرياض 281 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 250 حالة، والمنطقة الشرقية 97 حالة، والمدينة المنورة 63 حالة، وعسير 51، وجازان 46 والقصيم 38، كما سجلت منطقة نجران 15 حالة والباحة 12 وتبوك والحدود الشمالية 10 حالات إصابة لكل منهما، وسجلت منطقة حائل 9 حالات والجوف 4 حالات إصابة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 433980 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 418914 حالة، وتم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7174 حالة.