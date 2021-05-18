محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مايو/أيار 2021، مع تحسن أسعار المعدن النفيس عالميا.



وعالميا قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر ختام تعاملات أمس الإثنين، مدفوعة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف التضخم وهو ما أثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الثلاثاء إلى 225.34 ريال (60.09 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة)، مسجلا 197.17 ريال (52.58 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم إلى 169 ريالا (45.07 دولار).

وقفز سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، إلى 131.45 ريال (35.05 دولار)

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة 7012.50 ريال (1870 دولارا). أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1577.36 ريال (420.63 دولار).

عالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1864.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من فبراير/شباط.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.47% إلى 1865.10 دولار للأوقية.

وحذت الفضة حذو الذهب لتقفز 2.13% إلى 28 دولارا للأوقية.