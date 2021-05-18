- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعنيف طفل من قبل أسرته ومركز البلاغات يتفاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18
تعنيف طفل من قبل أسرته ومركز البلاغات يتفاعل
التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الثلاثاء، مع بلاغ حول تعرّض طفل للعنف من قبل أسرته.
رصد حالة التعنيف
وقال مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إشارة إلى ما تمَّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرّض للعنف من قبل أسرته، نودّ التوضيح بأنَّه تمَّ رصد الحالة”.
استكمال الإجراءات
وأشار إلى أنَّه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
شارك الخبر
شارك الخبر