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ارتفاع أسعار النفط وبرنت يقترب من 70 دولاراً للبرميل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يقترب من 70 دولاراً للبرميل

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، في الساعات القليلة الماضية مدعومة بإعادة فتح اقتصادات أوروبية وتزايد الطلب الأمريكي، بعد أن كانت تراجعت في وقت سابق من الجلسة بسبب قفزة في الإصابات بفيروس في آسيا وبيانات فاترة بشأن إنتاج المصانع في الصين.

عقود خام بـرنت

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 75 سنتاً، أو 1.1 %، لتسجل عند التسوية 69.46 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتاً، أو 1.4 %، لتبلغ عند التسوية 66.27 دولار للبرميل، وذلك بحسب رويترز.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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