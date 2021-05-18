شكرا لمتابعة خبر عن خبير تقني يكشف نصائح عند سحب مبلغ من بطاقتك الائتمانية ولا تعرف القائم بالسحب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عن نصائح يجب اتباعها عند سحب مبالغ نقدية من رصيد بطاقاتك الائتمانية دون معرفة من قام بعملية السحب.

وأكد "الحمادي" على ضرورة الاتصال بالبنك على الفور لإيقاف البطاقة مؤقتاً، حتى لو كان المبلغ المسحوب بسيطاً، وسؤاله عن مصدر السحب، ومحاولة الدخول على الخدمة وإلغاء البطاقة منها.

ونصح الخبير التقني، بطلب بطاقة جديدة من البنك وإلغاء السابقة وذلك في حال تعذر تحقيق أي مما سبق أعلاه.