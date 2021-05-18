فيديو يوثق أولى الرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز بعد رفع تعليق السفر

وثّق فيديو نشره مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات من مطار الملك عبدالعزيز لأولى الرحلات الدولية بعد السماح للمواطنين بالسفر الدولي.

وانطلقت أولى الرحلات الدولية في مطار الملك عبدالعزيز، أمس الاثنين، تزامنًا مع سريان قرار السماح للمواطنين بالسفر الدولي، وسط إجراءات احترازية مكثفة، وذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير عام المطار.

وذكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنَّه تسهيلًا وحمايةً للمسافرين، بإمكانهم الآن تعبئة نموذج الإقرار إلكترونيًا قبل مغادرتهم أو عودتهم إلى المملكة للإفصاح عمّا بحوزتهم من بضائع أو عملات أو موادّ، عبر التطبيق أو الموقع.

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