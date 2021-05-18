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بالصور.. تفاصيل الإخلاء الجوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا بالهند إلى المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين..

قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة العربية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبدالعزيـز آل سعود.

ووفقًا للتفاصيل وصلت طائرة الإخلاء الـطبي الجوي إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقـت (15) ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد 19).

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن (74) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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