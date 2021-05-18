أخبار السعودية اليوم.. نيابة عن ولي العهد وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في مؤتمر باريس.. وتنويه من وزارة الصحة للحاصلين على تطعيم كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث ترأس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة العربية السعودية نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، المنعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وحضور ومشاركة أكثر من 40 دولة، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يوجه بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم منحة بحوالي 20 مليون دولار، للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وذلك كمبادرة من المملكة للمشاركة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان، جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان خلال ترأسه وفد المملكة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، المنعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وحضور ومشاركة أكثر من 40 دولة.

نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في مؤتمر باريس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، وعدد من مسؤولين وزارتي الخارجية والمالية، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس يومي 17 و 18مايو الجاري.

تنويه من وزارة الصحة للحاصلين على تطعيم كورونا: الوقاية مطلوبة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ«24»الماضية تضمنت تسجيل 886 حالة مؤكدة وتعافي1127 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7892 حالة منها 1377 حالة حرجة، ‏وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة لكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن «الجائحة لا تزال قائمة».

خلال السفر.. وزارة الصحة تقدم 6 نصائح لتجنب الإصابة بكورونا

وجهت وزارة الصحة، 6 نصائح مهمة لسلامة المواطنين والمقيمين أثناء السفر، وذلك لمنع الإصابة بفيروس كورونا، ونشر الحساب الرسمي للوزارة بموقع «تويتر»، 6 نصائح مهمة أثناء السفر وهي (إحضار معقم كحولي - إحضار كمامات إضافية - إعداد وجبات خفيفة - تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد - تجهيز أدوات شخصية خاصة ]بطانية، مخدة، مسند رقبة[ - ضرورة عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير)

إعطاء 11.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» إلى 11.756.208 جرعة، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ«24» الماضية تضمنت تسجيل 886 حالة مؤكدة وتعافي1127 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7892 حالة منها 1377 حالة حرجة، وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن «الجائحة لا تزال قائمة».

صندوق الاستثمارات العامة يزيد حيازته من الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار

زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020، بموجب إفصاح للبورصة، واشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار، وصفى حصته في صنكور إنرجي، بحسب إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفقًا للعربية.

بالصور.. وزارة الدفاع تخلي عائلة سعودية مصابة كورونا من الهند للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع، نجاح الإخلاء الطبي الجوي بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا، من الهند؛ لتعود إلى المملكة العربية السعودية، وقال الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع «تويتر»: «الإخلاء الطبي الجوي ينجح بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 من الهند إلى المملكة العربية السعودية»، وتشهد الهند، في الوقت الحالي، ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الوفيات والإصابات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

مدرسة خاصة تفاجئ الطلاب وأولياء الأمور بـ«تعليق النشاط» واختفاء الإدارة

فوجئ أولياء أمور طلاب مدرسة خاصة، في شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بحي العليا، بالرياض، تغلق أبوابها وتعلق نشاطها التعليمي، بشكل طارئ، وقال أولياء الأمور، إن إدارة المدرسة الخاصة لم تبادر قبل قرار تعليق نشاطها التعليمي بإخطار الطلاب أو ذويهم بصفة رسمية، حتى يتسلموا الملفات الخاصة بهم، وعبّر عدد من أولياء أمور الطلاب المنتسبين للمدرسة عن دهشتهم من هذه الخطوة المفاجئة، كونها تعاملت معهم بسياسة «الأمر الواقع»، ووضعت أبناءهم في مأزق كبير، وقال عدد من أولياء الأمور لـ«عاجل»، إن المأزق يتمثل في رحلة البحث المضنية عن مدارس أخرى والتجهيز للعام الدراسي المقبل، في ضوء القرار المثير للجدل الذي أقدمت عليه المدرسة.

مقاهي «الشيشة».. فيديو يوثق عودة العمل بعد 12 شهرًا من التوقف

عادت مقاهي الشيشة في المملكة، للعمل مرة أخرى وذلك بعد توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا؛ حيث نشرت «الإخبارية» مقطع فيديو يوثق عودتها للعمل بعد موافقة الجهات المعنية، وكانت هيئة الصحة العامة «وقاية»، قد كشفت عن اقتصار دخول العملاء «المحصّنين» فقط لمقاهي الشيشة والمعسل، وشددت «وقاية» على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء، داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى، وذلك بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة.

تطبيق «جسر» الملك فهد.. 3 تيسيرات للمسافرين بين السعودية والبحرين

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أهميَّة تطبيق «جسر»؛ وذلك لتسهيل إجراءات دفع رسوم العبور للمسافرين، وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ تحميل تطبيق «جسر» الجديد؛ لدفع رسوم العبور يضمن إجراءات أسهل وأسرع وأكثر أمانًا للمسافرين.

بالفيديو.. مدير جوازات جسر الملك فهد: إعادة المخالفين لشروط السفر

قال مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، إنَّ من لا تنطبق عليه شروط السفر تمت إعادته بشكل سلس، وأضاف «السهلي» لـ«الإخبارية»، أن الشروط الخاصة بشأن السفر عبر جسر الملك فهد وصلتنا وتم توعية الموظفين بالتعليمات الجديدة، مشيرا إلى تجاوب وتفهم المواطنين للأوامر بشكل سلس وتمت الإعادة «لمن لا تنطبق عليه الشروط منهم» من دون ملاحظات، واستكمل: إن من تنطبق عليه شروط السفر تم إنهاء إجراءاته وتوجه مباشرة لمملكة البحرين، أما من لم تنطبق عليهم الشروط تفهموا الأمر وتمت إعادتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى، مشيرًا إلى إضافة 10 مسارات مؤخرًا ليكون المجموع 27 مسارًا تعمل جميعها خلال 24 ساعة لخدمة المغادرين وهي قادرة على استيعاب أي عدد من المسافرين.

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