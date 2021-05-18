الملك سلمان يوجه بدعم السودان لمعالجة أعباء صندوق النقد

محمد الفلاح - الملك سلمان يوجه بدعم السودان لمعالجة أعباءصندوق النقد

الثلاثاء 18 مايو 2021

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولي.



وأعربت المملكة عن دعمها جهود تخفيف أعباء ديون السودان، مؤكدة أهمية تعزيز الاستثمارات فيه ودعم كافة القطاعات التي تحقق تطلعات شعبه.

وأعلنت السعودية، الاثنين، عن منحة للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد.

ونيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا.

وشارك في الاجتماعات وزير المالية محمد الجدعان، ووفد سعودي ضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية، إلى الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس يومي 17 و18 مايو الجاري.

وأكد وزير الخارجية حرص الملك سلمان وولي العهد على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون جمهورية السودان، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في جمهورية السودان ودعم المملكة لكافة القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.

وامتداداً للدعم السابق المقدم من المملكة للسودان، أعلنت المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم السودان عن قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.