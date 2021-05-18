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16 ألف حملة رقابية بجازان خلال أيام العيد

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 16171 جولة رقابية ميدانية، على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس . وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت خلال الجولات 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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