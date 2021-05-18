شكرا لقرائتكم خبر عن بدون موعد.. 900 متطعم في «اليوم المفتوح» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت فعالية «اليوم المفتوح»، التي أطلقها مركز لقاحات مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف، لتطعيم مرضى الطب المنزلي، وذوي الهمم، ومن هم فوق سن الخمسين، بلقاح كورونا عن إعطاء أكثر من 900 جرعة.

وأوضح المدير الطبي بالمستشفى د. مازن الزاير أن المبادرة تشمل الأكثر من 50 عاما، وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية، مشيرا إلى أنها حققت نجاحا كبيرا، ونتطلع للحصول والوصول إلى عدد أكبر من المطعمين، وإطلاق مبادرات أخرى في الأيام القادمة.

وأضاف «منذ بداية شهر رمضان ونحن نسعى لافتتاح عيادات أكثر في المركز، وتمت زيادة العيادات من 26 إلى أكثر من 36 عيادة، وطاقتنا الاستيعابية تضاعفت منذ بداية الشهر حتى الآن».

وأكمل «هناك مشاركات من مستشفيات عدة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص لدعم المستشفى ومركز اللقاح ونتطلع لأكثر من ذلك في الأيام المقبلة».

وبين «الزاير» أن المرشحين للجرعة الثانية من اللقاح هم الأكثر من 60 عاما، الفئة عالية المخاطر، ونسعى للوصول إلى تحصينهم جميعا، مشيرا إلى عدم تخطي الفترة الفعالة للقاحات سواء «أكسفورد إسترازينيكا»، أو «فايزر»، ونتابع ما تصدره هيئة الغذاء والدواء السعودي ووزارة الصحة.