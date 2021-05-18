شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة 568 منشأة تجارية في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة القطيف جولات على 568 منشأة، خلال 3 أيام في عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا

وقالت البلدية إنها لاحظت امتثالا لمبادرة «ممتثل» بنسبة 100 % خلال أيام عيد الفطر السعيد، مشيرة إلى أن الجولات ضبطت 70 كيلو كبدة مجهولة المصدر بتاروت. وبينت أن مبادرة ممتثل تهدف إلى تعزيز جهود الرقابة البلدية وسلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا بمشاركة مجتمعية من الفرق التطوعية ومنسوبي البلدية.

وأكدت البلدية ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة، وحثت الجميع على ضرورة الإبلاغ عبر منصة 940 عند وجود أي مخالفات للإجراءات الوقائية.