شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من التهاون في احترازات كورونا بعد تلقي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل ارتداء الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح المضاد بكورونا يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة بالفيروس ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

مستجدات الفيروس

وأعلنت الوزارة، أمس، آخر إحصائية مستجدات الإصابة والتعافي من الفيروس في المملكة، تضمنت تسجيل 886 حالة مؤكدة وتعافي 1127 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7892 حالة منها 1377 حالة حرجة.

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 433980 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 418914 حالة.

الفحوص المخبرية

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 12 حالة جديدة ترفع الإجمالي في المملكة إلى 7174 حالة، كما تم إجراء 61665 فحصا مخبريا.

ونصحت الوزرارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.