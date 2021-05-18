شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة لجان التنمية تساند الأطقم الطبية بوادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يبذل متطوعو كشافة وجوالة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة وادي الدواسر جهوداً مميزة في مركز اللقاحات ضد فيروس كورونا بالمحافظة، بالتعاون مع الأطقم الطبية. وأكد المشرف على القطاع الصحي بمحافظة وادي الدواسر الأخصائي أول ياسر آل شملان، أن المتطوعين من جوالة لجان التنمية الاجتماعية بالشرافاء ونزوى والخماسين هم نماذج للعطاء والإخلاص في ميادين العمل التطوعي، خاصة مع بدء الجائحة. وأشار إلى أن المتطوعين على مستوى مميز من التأهيل للأعمال والمهام المسندة إليهم، إضافة إلى وعيهم بماهية التصرف في مثل تلك الظروف لخدمة المجتمع وأفراده، بالتعاون مع القطاع الصحي من خلال اتخاذ احتياطات السلامة كافة.