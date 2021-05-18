شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «الشيشة».. تحد لتطبيق البروتوكولات الصحية في المقاهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن قرار عودة الشيشة والمعسل في المقاهي، يشكل تحديًا جديدًا، وتجربة للتأكد من التزام الجميع بالبروتوكولات الصحية المعتمدة لكل نشاط، مشيرين إلى أن التدخين بكافة أنواعه سبب في الكثير من الأمراض.

تحصين العاملين

وقالت استشاري الأمراض الباطنية د. عائشة العصيل: إن التدخين يعتبر من الممارسات غير الصحية، والمضرة بالفرد، ومن حوله، وإن قرار عودة الشيشة والمعسل في المقاهي وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية المشددة، وتحصين العاملين ورواد المقاهي، فيه حماية من الانتشار، وبذلك تكون العودة مقاربة جدًا لما قبل جائحة «كورونا».

تباعد والتزام

وأكدت ضرورة الحرص على التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم، وكذلك من المهم عدم تجربة المعسل والشيشة من قِبل العاملين، فقط تستخدم من قبل شخص واحد، وكذلك لمرتادي المعسل والشيشة تكون لشخص واحد، ولا يجربها مع شخص آخر معه، أو مصاحب له في نفس الطاولة.

بروتوكولات صحية

وأضافت العصيل: يجب أن تطبق كافة البروتوكولات الصحية، وإلا ستكون المقاهي بؤرة لانتشار «كورونا»، خاصة في حال وجود مصاب دون علمه، أو مخالط، مشددةً على المخالطين بعدم الذهاب، حتى تنتهي فترة العزل الصحي.

مرحلة متقدمة

وأكملت: «وصلنا بحمد الله وفضله إلى مرحلة متقدمة، ونقترب من مرحلة التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وأثبت الشعب وعيه والتزامه وحرصه، فأتمنى الاستمرار حتى نقترب من نهاية فيروس كورونا قريبًا، ويصبح من الماضي».

مسببات الأمراض

من ناحيتها، قالت استشاري الباطنة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى د. فاطمة الشهراني: «وضعت هيئة الصحة العامة البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة والتي تمثل إجراءات احترازية ووقائية للراغبين في ارتياد هذه المقاهي، ولا شك في أن التدخين بشكل عام يعتبر من المسببات للكثير من الأمراض على الفرد، وعلى مَن حوله، وفي مثل هذه الظروف من وجود جائحة كورونا، وبدء عودة هذه المقاهي للعمل، يفضل التشديد على تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي وضعتها الهيئة؛ حفاظًا على سلامة الجميع، إضافة إلى أن المدخنين عاشوا تجربة طويلة مبتعدين عن هذه المقاهي، التي أفضل أن تكون بداية للإقلاع عن هذه السلوكيات المضرة بالصحة، أو التدرج في الإقلاع وعدم الذهاب للمقاهي».

خطة رقابية

ووضعت أمانة المنطقة الشرقية، خطة رقابية إشرافية متكاملة لتطبيق كافة البروتوكولات والاشتراطات الصحية لعودة تقديم الشيشة والمعسلات في المقاهي، وتنفيذ جولات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت التي تقدم الشيشة والمعسل بهذه البروتوكولات.

وتم توجيه جميع الإدارات المختصة والبلديات بتشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لتنفيذ جولات متعددة على المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل، والتأكيد على ملاكها بضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الجديدة، في أن يكون جميع العاملين في المقهى محصنين، من خلال تلقي جرعتين أو جرعة واحدة أو متعافين، وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال رغبة المنشأة في تواجد العامل غير المحصن بالمقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها 7 أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 /11 /1442هـ بتواجد العاملين غير المحصنين في المقهى، بالإضافة إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

ترتيب الطاولات

واشتملت البروتوكولات على ترتيب الطاولات المتوافرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة «لا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات»، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد 3 أمتار يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.

استخدام واحد

وشملت البروتوكولات الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد بالطاولة الواحدة أو الجلسة على 5 أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تعطى لشخص آخر في نفس اليوم.