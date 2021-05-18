شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل لبكالوريوس كلية الملك فهد الأمنية حتى 11 شوال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم «65» بكلية الملك فهد الأمنية، للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 6 شوال، وحتى الأحد 11 من الشهر نفسه، الساعة العاشرة صباحاً، علماً بأنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة «أبشر توظيف» بوزارة الداخلية -وسيتم الربط إلكترونياً مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي، وسيتم لاحقاً إعلان أسماء المرشحين للقبول مبدئياً عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم، وعلى المتقدمين متابعة منصة «أبشر توظيف» بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ مَنْ نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة «علمي، شرعي» أو نظام المقررات «طبيعي، إنساني» ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي «انتظام نهاري»، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

وأضافت إنه يشترط معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عن «80%» في الثانوية العامة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي المقبل، بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن «17» سنة ولا يزيد على «22» سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة، وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن «70%»، وأن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار «العلمي/ العلوم الطبيعية» في الوقت المحدد له، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكل الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.