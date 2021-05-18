شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم المركز خلال شهر مارس الماضي 464 خدمة وزعت على 321 مستفيدا، منها 49 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 49 مريضًا، و26 خدمة في التأهيل الفني «الصيانة» لـ20 مستفيدا، و20 خدمة في مجال الأطراف الصناعية استفاد منها 20 مريضا، فيما قدمت 22 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 21 فردا، وقدمت خدمات في مجال الأطراف التقويمية استفاد منها 4 مرضى، و343 خدمة في مجال العلاج الطبيعي «الفيزيائي» استفاد منها 207 أفراد.