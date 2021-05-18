شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالبحرين: جاهزون لاستقبال المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، اكتمال كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين مع رفع تعليق السفر من المملكة وفتح منفذ جسر الملك فهد.

وأوضح سموه لـ«اليوم»، أن السفارة ترحب بقدوم المواطنين السعوديين لزيارة مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد على ضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة البحرينية. لافتاً إلى أنه بمجرد دخول المواطن السعودي إلى مملكة البحرين سوف يستقبل رسالة نصية تحوي جميع معلومات السفارة والأرقام التي تخصها في حال الرغبة في التواصل معها.