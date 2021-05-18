شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، إن السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال معلقاً حتى الآن، لكن الساري حالياً جواز السفر.

وقال العتيبي إن الأمر خلال الساعات الماضية كان فيه سلاسة حسب الخطط الموضوعة، مؤكدا أن الجوازات طبقت التعليمات حسبما وردت مؤخراً بشأن السفر إلى البحرين.

وأضاف إن جسر الملك فهد استوعب عددا كبيرا من المسافرين، وقامت الجهات العاملة بالعمل كمنظومة واحدة وتنسيق دائم. موضحاً أن الجسر لم يعد به حالياً أعداد كبيرة من المُغادرين.