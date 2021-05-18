الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططين في حي لبن بالرياض والسماح بالتصرف بها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لهيئة الرياض، عن رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططي (2351/6 و2351/7) بحي لبن غرب الرياض، والسماح بالتصرف بها، وذلك بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيًّا؛ بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق بها.

تطوير الرياض:

وأكدت الهيئة، في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يأتي استمرارًا لدعم أعمال التطوير بمدينة الرياض بما يواكب مستهدفاتها الإستراتيجية.

وتابعت الهيئة أنها تسعد باستقبال استفسارات المستفيدين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات، وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 8001240800 الذي يعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

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