شكرا لمتابعة خبر عن موقف المستفيدين من «أبشر» من تقديم طلبات تجديد الجوازات عبر الإدارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، أمس الاثنين، موقف المستفيدين من منصة "أبشر" من تقديم طلبات تجديد الجوازات عبر إدارات الجوازات.

وأكدت المديرية، أن المستفيدين من منصة "أبشر" لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن الخطوات التي يجب اتباعها لإصدار أو تجديد الجواز من منصة " أبشر" ، تبدأ من خلال الدخول إلى بوابة أبشر واختيار "المواطنين" من القائمة الرئيسية، ثم الذهاب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية وتقديم طلب تجديد جواز.