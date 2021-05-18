الاستثمارات العامة يرفع حيازته بالأسهم الأمريكية لـ 15.4 مليار دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

زاد صندوق الاستثمارات العامة، حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020، بموجب إفصاح للبورصة، حيث اشترى الصندوق 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار، وصفى حصته في صنكور إنرجي، بحسب إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تفاصيل الحيازة:

وزاد صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في أكتيفيجن بليزرد إلى 33.4 مليون سهم من 15 مليون سهم في نهاية الربع الرابع، ليصل بحجم انكشافه إلى 3.1 مليار دولار من 1.4 مليار دولار بحسب ما نقلت “العربية” عن وكالة “رويترز”.

ورفع عدد أسهمه في إلكترونك آرتس إلى 14.2 مليون، بما يعادل 1.9 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار في نهاية الربع السابق.

400 مليار دولار:

ويبلغ حجم الصندوق 400 مليار دولار، ومن المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد المحلي حتى 2025، ويزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك الموعد؛ مما سيجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.



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