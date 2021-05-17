شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”الخليج 365” ترصد فرحة البحرينيين بعودة السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل البحرينيون، أشقائهم السعوديين بترحاب شديد، ضمن حملة "ولهنا عليكم"، التى أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأكدت ريم توفيقي، مدير العلاقات السياحية، لـ«اليوم»، أن الحملة أطلقت للتعبير عن عمق المحبة بين البلدين الشقيقين، ولاقت تفاعل من الجميع.

وشهد جسر الملك فهد، تنظيمًا عاليًا وإجراءات ميسرة وذلك بعد قرار السماح بالسفر، وخصصت جوازات جسر الملك فهد ١٠ بوابات جديدة للمغادرين إلى البحرين ليصبح إجمالي البوابات للمغادرين ٢٧ بوابة، و ٣٦ بوابة للدخول إلى المملكة.

وكانت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أطلقت حملة "ولهنا عليكم" وركَّزتها من خلال منصات التسويق الرقمي مستهدفة زوَّار البحرين من المملكة، حيث دشَّنت الحملة عبر حسابها بمنصتي الانستغرام والتويتر وذلك للتعريف بمجمل الأنشطة السياحية والعروض، إضافة إلى المنشآت السياحية الجديدة في البحرين التي تمَّ الانتهاء منها خلال العام الماضي 2020.