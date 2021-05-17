سفارة السعودية لدى إيطاليا: غير مسموح بالدخول لغرض السياحة حاليًّا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى إيطاليا، أن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من السعودية لغرض السياحة في الوقت الراهن.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه في حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد الماضي، أقل من 100 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” لأول مرة منذ 23 أكتوبر 2020، وسط انخفاض مستمر للإصابات بالمرض.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5753، ليصل العدد العام إلى مستوى 4159122 حالة إصابة، بينها 328882 نشطة.

انخفاض كبير:

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا انخفاضًا، حيث سبق أن بلغ في 12 مايو 7852 حالة، وفي 13 مايو 8085، وفي 14 مايو 7567، وفي 15 مايو 6659.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 93 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124063 شخصًا.

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع مستمر لمستوى الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 12 مايو 262 حالة، وفي 13 مايو 201، وفي 14 مايو 182، وفي 15 مايو 136.

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