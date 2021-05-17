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المنافذ البرية والجوية والبحرية في تبوك تبدأ باستقبال المسافرين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

المنافذ البرية والجوية والبحرية في تبوك تبدأ باستقبال المسافرين

وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

متابعات الخليج 365 - تبوك

وسط منظومة خدمية متكاملة، وبمتابعة الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، بدأت يوم أمس الاثنين جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمنطقة باستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح كافة المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا، حيث وجه جميع الجهات بتسهيل إجراءات المسافرين، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

المنافذ البرية والجوية والبحرية في تبوك تبدأ باستقبال المسافرين - متابعات الخليج 365

تجهيزات: 

وأنهت المنافذ بالمنطقة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ومنفذ حالة عمار المحاذي للحدود الأردنية، وكذلك منفذ الدرة الحدودي ومنفذ ميناء ضباء البحري كافة الاستعدادات والتجهيزات التي وفرتها مختلف الجهات الحكومية، والتي تضمنت الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات المسافرين مع تطبيق أعلى معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس ، وتوفير انسيابية الحركة للمسافرين.

وعبر عدد من المسافرين في تصريحات لهم عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات قدمت لهم.

المنافذ البرية والجوية والبحرية في تبوك تبدأ باستقبال المسافرين - متابعات الخليج 365 المنافذ البرية والجوية والبحرية في تبوك تبدأ باستقبال المسافرين - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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