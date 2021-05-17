الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لاستعراض العلاقات الأخوية

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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