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شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لاستعراض العلاقات الأخوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17
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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لاستعراض العلاقات الأخوية
استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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