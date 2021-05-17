هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تنشر توضيحات مهمة حول الإقرار الإلكتروني للقادمين للمملكة

عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سلسلة من التغريدات تتعلق بضرورة تقديم المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين، الإقرار الإلكتروني عما يصطحبونه من مقتنيات وسلع وذلك عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة إلى أن الإقرار هو إجراء إلزامي على كل شخص قادم أو مغادر للمملكة، لسلامة موقف المسافر وحماية له من توجيه اتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.

ما هي المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار الإلكتروني؟

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المواد التي يجب على المسافر تعبئة نموذج الإقرار الإلكتروني وتشمل التالي:

المبالغ المالية التي تبلغ قيمتها 60 ألف ريال فأكثر.

المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

البضائع بكميات تجارية .

السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية .

السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3 آلاف ريال.

توضيحات مهمة حول الإقرار الإلكتروني

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تغريدة تدعو المسافر بالمبادرة إلى الإقرار الإلكتروني عند إحضاره لأكثر من 25 سيجار عند قدومه إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار للمقتنيات أو التلاعب بتقديم الإقرار عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها، وتشمل المقتنيات (العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والمجوهرات التي تصل قيمتها 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من عملات أجنبية، وتبلغ عقوبة عدم الإقرار فرض غرامة مالية بمقدار 25% في حال كانت المخالفة للمرة الاولى، و50% عند تكرار المخالفة).

طريقة تقديم الإقرار الإلكتروني

يمكن للمسافر المغادر أو القادم تقديم الإقرار الإلكتروني عن طريق تعبئة نموذج الإقرار ألكترونيًا عبر التطبيق للهواتف الذكية أو موقع الجمارك السعودية، ومن ثم حفظ نموذج الإقرار والحصول على الرقم المرجعي وإرفاق ما يثبت صحة المعلومات المسجلة فيه.