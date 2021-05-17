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السعودية | بأمر من الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا بالهند

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس المستجد من الهند إلى ، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

إجلاء سعوديين من الهند

ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بعد رحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي قامت بنقل أكثر من 74 حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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