السعودية | بأمر من الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا بالهند

شكرا لقرائتكم بأمر من الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا بالهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا المستجد من الهند إلى السعودية، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

إجلاء سعوديين من الهند

ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بعد رحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي قامت بنقل أكثر من 74 حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.