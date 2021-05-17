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بالفيديو.. عبدالله المنيع يتذكر دعاء الملك عبدالعزيز لطلاب المعهد

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تذكر الشيخ عبدالله المنيع دعاء الملك المؤسس عبدالعزيز –رحمه الله- لطلاب ومعلمي المعهد العلمي في مجلسه.

وقال "المنيع" خلال لقائه ببرنامج "الليوان" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "قابلت الملك عبدالعزيز أثناء الدراسة في المعهد وكنت أرى الدموع في عينيه أثناء مجلسه معنا".

وأضاف: "كان يحدثنا ويقول دين الله من ذمتي في رقابكم والله ما روحت إلا وأنا مهئ مجموعة من أهل العلم.. احموا دينكم وأخلاقكم وبلادكم".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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