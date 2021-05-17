شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالله المنيع يتذكر دعاء الملك عبدالعزيز لطلاب المعهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تذكر الشيخ عبدالله المنيع دعاء الملك المؤسس عبدالعزيز –رحمه الله- لطلاب ومعلمي المعهد العلمي في مجلسه.

وقال "المنيع" خلال لقائه ببرنامج "الليوان" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "قابلت الملك عبدالعزيز أثناء الدراسة في المعهد وكنت أرى الدموع في عينيه أثناء مجلسه معنا".

وأضاف: "كان يحدثنا ويقول دين الله من ذمتي في رقابكم والله ما روحت إلا وأنا مهئ مجموعة من أهل العلم.. احموا دينكم وأخلاقكم وبلادكم".