شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مشاهد تعكس الطبيعة الخلابة للواجهة البحرية ضباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

وثقت بعض الصور مشاهد خلابة للواجهة البحرية في ضباء على ضفاف البحر الأحمر.

وأبرزت "الصور" التي نشرتها "واس" الطبيعة البحرية الخلابة التي جعلت "ضباء" متفردة لها مكانتها السياحية الخاصة بين المدن.

ويتوجه إليها العديد من السياح لزيارة شواطئها ومسطحاتها الخضراء وقضاء وقت ممتع على سواحلها، فهى تضم مناظر جمالية وبحيرات خلابة.

كما تضم عدد من الخدمات والمرافق الخاصة بهواة الممشى والرياضة التي تناسب جميع الفئات أيضًا.