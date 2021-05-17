شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم : المملكة ملتزمة بتعليم مستمر لتحقيق التنمية المستدامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور، حمد بن محمد آل الشيخ، أن المملكة ملتزمة بتوفير تعليم مستمر ومستدام من خلال اختيار الأولويات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنمية المستدامة.

وأضاف أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وأُنشئت لجنة وطنية لتتبع تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تضمين مئات العناصر التي تدعم وتعزز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في المناهج التعليمية الوطنية.

ونوه، خلال مشاركته في مؤتمر اليونسكو العالمي لتنفيذ التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030، باهتمام المملكة بالتركيز على بناء قدرات معلميها وهيئاتها التدريسية، إضافة إلى تعزيز وتوسيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم.

وأكد وزير التعليم مجددًا على أن المملكة عازمة على مواصلة عملها النبيل نحو تحقيق مستقبل مستدام، متعهدًا بتوفر أساسًا متينًا لاستدامة المجتمع، واستدامة هذا الكوكب للأجيال القادمة.