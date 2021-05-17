شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. الإخلاء الطبي ينجح بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية، بوزارة الدفاع، بنقل عائلة سعودية مـصابة بكورونا من الهند إلى المملكة. قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية، بوزارة الدفاع، بنقل عائلة سعودية مـصابة بكورونا من الهند إلى المملكة. ووصلت طائرة الإخلاء الطبي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المـتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. الجدير بالذكر أن طائرة الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن 74 حالة مـصابـة بكورونا دون إصابـة الطواقم الـطبية والجوية بالفيروس.