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بالصور .. الإخلاء الطبي ينجح بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية، بوزارة الدفاع، بنقل عائلة سعودية مـصابة بكورونا من الهند إلى المملكة.

ووصلت طائرة الإخلاء الطبي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المـتبعة لمكافحة انتشار فيروس .

الجدير بالذكر أن طائرة الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن 74 حالة مـصابـة بكورونا دون إصابـة الطواقم الـطبية والجوية بالفيروس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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