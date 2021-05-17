شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اجراءات احترازية مكثفة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وثق مقطع فيديو الإجراءات الاحترازية المكثفة التي يتم اتخاذها مع بدء الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. وثق مقطع فيديو الإجراءات الاحترازية المكثفة التي يتم اتخاذها مع بدء الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. ورصد الفيديو الذي نشرته "واس" الاجراءات وما تضمنته من وجود تسهيلات متواصلة للمسافرين خلال هذه الرحلات. وبدأت اليوم الاثنين أولى الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.