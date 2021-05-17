شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة الملكية تعلن رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططين بغرب الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، عن رفع الايقاف المؤقت عن أجزاء من مخططي (2351/6 و 2351/7) بحي لبن غرب الرياض، والسماح بالتصرف بها.

وأضافت أن ذلك جاء بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيًا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق بها، كما أن ذلك يأتي استمرارًا لدعمها أعمال التطوير بمدينة الرياض بما يواكب مستهدفاتها الاستراتيجية.

وأكدت الهيئة استعدادها لاستقبال استفسارات المستفيدين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات، وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 8001240800 الذي يعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.