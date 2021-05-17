نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في مؤتمر باريس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، وعدد من مسؤولين وزارتي الخارجية والمالية، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس يومي 17 و18 مايو الجاري.

وأكد وزير الخارجية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون جمهورية السودان، وتعزيز الاستثمارات السعودية في جمهورية السودان الشقيقة ودعم المملكة لكل القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.

وامتدادًا للدعم السابق المقدم من المملكة لجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت المملكة، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

كما نقل الوزير تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، والشعب السوداني الشقيق بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر باريس ونتائجه المثمرة نحو مستقبل أفضل للسودان وشعبها الشقيق.