مدرسة خاصة تفاجئ الطلاب وأولياء الأمور بـ«تعليق النشاط» واختفاء الإدارة

فوجئ أولياء أمور طلاب مدرسة خاصة، في شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بحي العليا، بالرياض، تغلق أبوابها وتعلق نشاطها التعليمي، بشكل طارئ.

وقال أولياء الأمور، إن إدارة المدرسة الخاصة لم تبادر قبل قرار تعليق نشاطها التعليمي بإخطار الطلاب أو ذويهم بصفة رسمية، حتى يتسلموا الملفات الخاصة بهم.

وعبّر عدد من أولياء أمور الطلاب المنتسبين للمدرسة عن دهشتهم من هذه الخطوة المفاجئة، كونها تعاملت معهم بسياسة «الأمر الواقع»، ووضعت أبناءهم في مأزق كبير.

وقال عدد من أولياء الأمور لـ«عاجل»، إن المأزق يتمثل في رحلة البحث المضنية عن مدارس أخرى والتجهيز للعام الدراسي المقبل، في ضوء القرار المثير للجدل الذي أقدمت عليه المدرسة.

وقال بجاد بن سعود (ولي أمر لطالبين بالمدرسة): نسعى جاهدين لتسلم ملفات الأبناء، لكن دون جدوى؛ بسبب عدم وجود أي شخص مسؤول بالمدرسة.

وتابع: تنازلوا عن المدرسة لصالح مشروع استثماري مغاير.. الإدارة ارتكبت خطأ إجرائيًّا من خلال الإقفال دون إخطارنا بشكل مباشر كأولياء أمور وتسليمنا ملفات الأبناء.

وقال بجاد بن سعود: علمنا بالقرار المفاجئ عبر رسالة جوال ودية من إحدى معلمات الأبناء لوالدتهن، تقول فيها: سعدت بتعليم أبنائك ومتابعتهم خلال الفترة الماضية.. المدرسة أغلقت نشاطها بشكل مفاجئ، ولم يعد لنا علاقة بها.

وطالب بجاد بن سعود وزارة التعليم بالتدخل السريع وضبط المدارس الخاصة وحفظ حق الطلاب وعوائلهم بالمتابعة والتنسيق حيال المستجدات التي تطرأ خاصة في حالة إغلاق تام.

وبيّن بجاد بن سعود أن تحرك الوزارة مطلوب نظرًا لوجود ملفات عشرات الطلاب تحت أيدي مسؤولي المدرسة التي بادرت بتعليق نشاطها بشكل مفاجئ حتى يتمكن أولياء الأمور من البحث عن خيارات مناسبة لأبنائهم.

من جهتها، قالت سعاد الزهراني (والدة أحد الطلاب): فوجئنا بقرار الإغلاق المثير للجدل.. نحاول تسلم ملفه منذ أيام دون فائدة تذكر.. أطالب وزارة التعليم (ممثلة بقسم التعليم الأهلي)، بالتدخل الفوري.

وشددت سعاد الزهراني على ضرورة محاسبة إدارة المدرسة على هذا التصرف العشوائي، وعدم الرد على الهاتف أو وجود أحد في المدرسة حتى حارسها غرفته خاوية لا يوجد بها أحد.